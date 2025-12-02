Economia del token e analisi del prezzo di Messiah (MSIA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Messiah (MSIA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 518.93K $ 518.93K $ 518.93K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 12.67M $ 12.67M $ 12.67M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M Massimo storico: $ 0.539528 $ 0.539528 $ 0.539528 Minimo storico: $ 0.04081955 $ 0.04081955 $ 0.04081955 Prezzo attuale: $ 0.04096191 $ 0.04096191 $ 0.04096191