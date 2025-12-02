Economia del token e analisi del prezzo di Memory (MEM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Memory (MEM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.48M Fornitura totale: $ 1.00B Fornitura circolante: $ 75.17M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 19.75M Massimo storico: $ 0.120607 Minimo storico: $ 0.01973713 Prezzo attuale: $ 0.01975149