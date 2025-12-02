Economia del token e analisi del prezzo di MeebitStrategy (MEEBSTR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MeebitStrategy (MEEBSTR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 567.24K Fornitura totale: $ 925.01M Fornitura circolante: $ 925.01M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 567.24K Massimo storico: $ 0.00740641 Minimo storico: $ 0.00056412 Prezzo attuale: $ 0.00061096