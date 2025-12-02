Economia del token e analisi del prezzo di Mashida (MSHD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Mashida (MSHD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 35.73M $ 35.73M $ 35.73M Fornitura totale: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Fornitura circolante: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 35.73M $ 35.73M $ 35.73M Massimo storico: $ 0.02299756 $ 0.02299756 $ 0.02299756 Minimo storico: $ 0.00345955 $ 0.00345955 $ 0.00345955 Prezzo attuale: $ 0.00357414 $ 0.00357414 $ 0.00357414