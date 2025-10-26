Il prezzo in tempo reale di Marscoin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MARS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MARS su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Marscoin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MARS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MARS su MEXC ora.

Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:49:17 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Marscoin (MARS) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00668789
$ 0.00668789$ 0.00668789

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-0.62%

-10.76%

-10.76%

Il prezzo in tempo reale di Marscoin (MARS) è --. Nelle ultime 24 ore, MARS ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MARS è $ 0.00668789, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, MARS è variato del +0.08% nell'ultima ora, del -0.62% nelle 24 ore e del -10.76% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Marscoin (MARS)

$ 183.61K
$ 183.61K$ 183.61K

--
----

$ 183.61K
$ 183.61K$ 183.61K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Marscoin è $ 183.61K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MARS è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 183.61K.

Cronologia dei prezzi di Marscoin (MARS) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Marscoin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Marscoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Marscoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Marscoin in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.62%
30 giorni$ 0-1.88%
60 giorni$ 0+43.26%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Marscoin (MARS)

Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot

The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.

History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.

With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.

As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.

Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Marscoin (MARS)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Marscoin (USD)

Quanto varrà Marscoin (MARS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Marscoin (MARS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Marscoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Marscoin!

MARS in valute locali

Economia del token di Marscoin (MARS)

Comprendere l'economia del token di Marscoin (MARS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MARS!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Marscoin (MARS)

Quanto vale oggi Marscoin (MARS)?
Il prezzo in tempo reale di MARS in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MARS in USD?
Il prezzo attuale di MARS in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Marscoin?
La capitalizzazione di mercato per MARS è $ 183.61K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MARS?
La fornitura circolante di MARS è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MARS?
MARS ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00668789 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MARS?
MARS ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di MARS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MARS è -- USD.
MARS salirà quest'anno?
MARS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MARS per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:49:17 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Marscoin (MARS)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

