Il prezzo in tempo reale di Unibase oggi è 0.03497 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi UB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di UB su MEXC ora.

Valore Unibase (UB)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in UB:

$0.03497
$0.03497
-2.40%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Unibase (UB)
Informazioni sui prezzi di Unibase (UB) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.03413
$ 0.03413
Min sulle 24h
$ 0.03771
$ 0.03771
Max sulle 24h

$ 0.03413
$ 0.03413

$ 0.03771
$ 0.03771

--
--

--
--

+0.63%

-2.40%

+6.09%

+6.09%

Il prezzo in tempo reale di Unibase (UB) è $ 0.03497. Nelle ultime 24 ore, UB ha oscillato tra un minimo di $ 0.03413 e un massimo di $ 0.03771, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di UB è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, UB è variato del +0.63% nell'ultima ora, del -2.40% nelle 24 ore e del +6.09% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Unibase (UB)

--
--

$ 208.65K
$ 208.65K

$ 349.70M
$ 349.70M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Unibase è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 208.65K. La fornitura circolante di UB è --, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 349.70M.

Cronologia dei prezzi di Unibase (UB) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Unibase per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0008599-2.40%
30 giorni$ -0.0042-10.73%
60 giorni$ +0.02997+599.40%
90 giorni$ +0.02997+599.40%
Variazione del prezzo di Unibase di oggi

Oggi, UB ha registrato una variazione di $ -0.0008599 (-2.40%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Unibase in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0042 (-10.73%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Unibase in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, UB ha registrato una variazione di $ +0.02997 (+599.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Unibase in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.02997 (+599.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Unibase (UB)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Unibase.

Che cos'è Unibase (UB)

Unibase è un livello di memoria IA decentralizzato ad alte prestazioni che fornisce agli AI agent memoria a lungo termine e interoperabilità multipiattaforma, consentendo loro di ricordare, collaborare ed evolversi in modo autonomo.

Unibase è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Unibase in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di UB per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Unibase sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Unibase fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Unibase (USD)

Quanto varrà Unibase (UB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Unibase (UB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Unibase.

Controlla subito la previsione del prezzo di Unibase!

Economia del token di Unibase (UB)

Comprendere l'economia del token di Unibase (UB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token UB!

Come acquistare Unibase (UB)

Stai cercando come acquistare Unibase? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Unibase su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa Unibase

Per una comprensione più approfondita di Unibase, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Unibase
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Unibase

Quanto vale oggi Unibase (UB)?
Il prezzo in tempo reale di UB in USD è 0.03497 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da UB in USD?
Il prezzo attuale di UB in USD è $ 0.03497. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Unibase?
La capitalizzazione di mercato per UB è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di UB?
La fornitura circolante di UB è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di UB?
UB ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di UB?
UB ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di UB?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per UB è $ 208.65K USD.
UB salirà quest'anno?
UB potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di UB per un'analisi più approfondita.
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$0.03497
