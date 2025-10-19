Valore Unibase (UB)
+0.63%
-2.40%
+6.09%
+6.09%
Il prezzo in tempo reale di Unibase (UB) è $ 0.03497. Nelle ultime 24 ore, UB ha oscillato tra un minimo di $ 0.03413 e un massimo di $ 0.03771, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di UB è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.
In termini di performance a breve termine, UB è variato del +0.63% nell'ultima ora, del -2.40% nelle 24 ore e del +6.09% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
ETH
L'attuale capitalizzazione di mercato di Unibase è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 208.65K. La fornitura circolante di UB è --, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 349.70M.
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Unibase per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ -0.0008599
|-2.40%
|30 giorni
|$ -0.0042
|-10.73%
|60 giorni
|$ +0.02997
|+599.40%
|90 giorni
|$ +0.02997
|+599.40%
Oggi, UB ha registrato una variazione di $ -0.0008599 (-2.40%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0042 (-10.73%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, UB ha registrato una variazione di $ +0.02997 (+599.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.02997 (+599.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Unibase (UB)?
Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Unibase.
Unibase è un livello di memoria IA decentralizzato ad alte prestazioni che fornisce agli AI agent memoria a lungo termine e interoperabilità multipiattaforma, consentendo loro di ricordare, collaborare ed evolversi in modo autonomo.
Unibase è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Unibase in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.
Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di UB per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Unibase sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.
Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Unibase fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.
Quanto varrà Unibase (UB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Unibase (UB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Unibase.
Controlla subito la previsione del prezzo di Unibase!
Comprendere l'economia del token di Unibase (UB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token UB!
Stai cercando come acquistare Unibase? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Unibase su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.
Per una comprensione più approfondita di Unibase, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-18 16:36:53
|Aggiornamenti del settore
Indice di Paura e Avidità delle Criptovalute attualmente a 23, ancora nella zona di estrema paura
|10-18 09:33:00
|Aggiornamenti del settore
Le Liquidazioni Globali 24 Ore Salgono a $1,02 Miliardi, Bitcoin Raggiunge il Prezzo Più Basso da Inizio Luglio
|10-17 19:52:08
|Aggiornamenti del settore
La Domanda di Avversione al Rischio Globale Aumenta a Causa di Problemi di Prestiti Non Performanti in Due Banche Statunitensi
|10-17 14:38:57
|Aggiornamenti del settore
Le Azioni Crypto USA Ampiamente in Calo, MSTR Giù del 4,35%, HSDT, Azione di Tesoreria di SOL, Giù del 36,49%
|10-17 08:10:00
|Aggiornamenti del settore
Il rendimento di ottobre di Bitcoin quest'anno è temporaneamente riportato a -4,74%, mentre il rendimento medio storico precedente era del 21,89%
|10-17 04:42:12
|Aggiornamenti del settore
Nelle ultime 24 ore, le liquidazioni globali hanno superato i $500 milioni, principalmente posizioni long
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
Importo
1 UB = 0.03497 USD
-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker