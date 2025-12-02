Economia del token e analisi del prezzo di Mars Protocol (MARS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Mars Protocol (MARS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Fornitura totale: $ 457.08M $ 457.08M $ 457.08M Fornitura circolante: $ 266.47M $ 266.47M $ 266.47M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Massimo storico: $ 0.512804 $ 0.512804 $ 0.512804 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00964295 $ 0.00964295 $ 0.00964295