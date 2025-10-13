Economia del token e analisi del prezzo di Mambo (MAMBO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Mambo (MAMBO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 34.82K $ 34.82K $ 34.82K Fornitura totale: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Fornitura circolante: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 34.82K $ 34.82K $ 34.82K Massimo storico: $ 0.00000659 $ 0.00000659 $ 0.00000659 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0