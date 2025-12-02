Economia del token e analisi del prezzo di Lybra (LBR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Lybra (LBR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 205.82K Fornitura totale: $ 97.77M Fornitura circolante: $ 42.37M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 474.91K Massimo storico: $ 4.48 Minimo storico: $ 0.00349981 Prezzo attuale: $ 0.00485767