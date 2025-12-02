Economia del token e analisi del prezzo di LiquidLaunch (LIQD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per LiquidLaunch (LIQD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Fornitura totale: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Fornitura circolante: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Massimo storico: $ 0.082868 $ 0.082868 $ 0.082868 Minimo storico: $ 0.00127962 $ 0.00127962 $ 0.00127962 Prezzo attuale: $ 0.00200858 $ 0.00200858 $ 0.00200858