Economia del token e analisi del prezzo di Liquid Agent (LIQUID)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Liquid Agent (LIQUID), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 554.74K $ 554.74K $ 554.74K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 42.81M $ 42.81M $ 42.81M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Massimo storico: $ 0.145824 $ 0.145824 $ 0.145824 Minimo storico: $ 0.00742136 $ 0.00742136 $ 0.00742136 Prezzo attuale: $ 0.0129594 $ 0.0129594 $ 0.0129594