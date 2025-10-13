Economia del token e analisi del prezzo di Lightspeed (SPEED)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Lightspeed (SPEED), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 142.88K $ 142.88K $ 142.88K Fornitura totale: $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Fornitura circolante: $ 257.60M $ 257.60M $ 257.60M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 166.28K $ 166.28K $ 166.28K Massimo storico: $ 0.00236018 $ 0.00236018 $ 0.00236018 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00055465 $ 0.00055465 $ 0.00055465