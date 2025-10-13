Economia del token e analisi del prezzo di Libra (LIBRA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Libra (LIBRA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Fornitura totale: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Fornitura circolante: $ 256.42M $ 256.42M $ 256.42M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.85M $ 11.85M $ 11.85M Massimo storico: $ 0.752851 $ 0.752851 $ 0.752851 Minimo storico: $ 0.00708354 $ 0.00708354 $ 0.00708354 Prezzo attuale: $ 0.01184697 $ 0.01184697 $ 0.01184697