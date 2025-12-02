Economia del token e analisi del prezzo di Kora (SN71)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Kora (SN71), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.29M Fornitura totale: $ 3.08M Fornitura circolante: $ 3.08M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.29M Massimo storico: $ 6.13 Minimo storico: $ 0.208296 Prezzo attuale: $ 2.37