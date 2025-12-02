Economia del token e analisi del prezzo di KITTEE (KTE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per KITTEE (KTE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.25K $ 10.25K $ 10.25K Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.25K $ 10.25K $ 10.25K Massimo storico: $ 0.00009814 $ 0.00009814 $ 0.00009814 Minimo storico: $ 0.00001022 $ 0.00001022 $ 0.00001022 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0