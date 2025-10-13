Economia del token e analisi del prezzo di King Protocol (KING)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per King Protocol (KING), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 8.44M $ 8.44M $ 8.44M Fornitura totale: $ 9.26K $ 9.26K $ 9.26K Fornitura circolante: $ 9.26K $ 9.26K $ 9.26K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.44M $ 8.44M $ 8.44M Massimo storico: $ 3,400.5 $ 3,400.5 $ 3,400.5 Minimo storico: $ 400.49 $ 400.49 $ 400.49 Prezzo attuale: $ 912.22 $ 912.22 $ 912.22