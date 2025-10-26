Il prezzo in tempo reale di KIGU oggi è 0.01603085 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KIGU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KIGU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di KIGU oggi è 0.01603085 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KIGU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KIGU su MEXC ora.

Maggiori informazioni su KIGU

Informazioni sul prezzo di KIGU

Whitepaper di KIGU

Sito web ufficiale di KIGU

Economia del token di KIGU

Previsioni del prezzo di KIGU

Prezzo di KIGU (KIGU)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in KIGU:

$0.01603085
$0.01603085
-0.90%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di KIGU (KIGU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:42:38 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di KIGU (KIGU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01576781
$ 0.01576781
Min sulle 24h
$ 0.01641375
$ 0.01641375
Max sulle 24h

$ 0.01576781
$ 0.01576781

$ 0.01641375
$ 0.01641375

$ 0.155138
$ 0.155138

$ 0.01482709
$ 0.01482709

-0.06%

-0.94%

-42.95%

-42.95%

Il prezzo in tempo reale di KIGU (KIGU) è $0.01603085. Nelle ultime 24 ore, KIGU ha oscillato tra un minimo di $ 0.01576781 e un massimo di $ 0.01641375, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di KIGU è $ 0.155138, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.01482709.

In termini di performance a breve termine, KIGU è variato del -0.06% nell'ultima ora, del -0.94% nelle 24 ore e del -42.95% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di KIGU (KIGU)

$ 737.42K
$ 737.42K

--
--

$ 737.42K
$ 737.42K

46.00M
46.00M

46,000,000.0
46,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di KIGU è $ 737.42K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di KIGU è 46.00M, con una fornitura totale di 46000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 737.42K.

Cronologia dei prezzi di KIGU (KIGU) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di KIGU a USD è stata $ -0.00015232346207419.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di KIGU in USD è stata di $ -0.0097272680.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di KIGU in USD è stata di $ -0.0126137492.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di KIGU in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00015232346207419-0.94%
30 giorni$ -0.0097272680-60.67%
60 giorni$ -0.0126137492-78.68%
90 giorni$ 0--

Che cos'è KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

Risorsa KIGU (KIGU)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di KIGU (USD)

Quanto varrà KIGU (KIGU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset KIGU (KIGU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per KIGU.

Controlla subito la previsione del prezzo di KIGU!

KIGU in valute locali

Economia del token di KIGU (KIGU)

Comprendere l'economia del token di KIGU (KIGU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token KIGU!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a KIGU (KIGU)

Quanto vale oggi KIGU (KIGU)?
Il prezzo in tempo reale di KIGU in USD è 0.01603085 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da KIGU in USD?
Il prezzo attuale di KIGU in USD è $ 0.01603085. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di KIGU?
La capitalizzazione di mercato per KIGU è $ 737.42K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di KIGU?
La fornitura circolante di KIGU è 46.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di KIGU?
KIGU ha raggiunto un prezzo ATH di 0.155138 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di KIGU?
KIGU ha visto un prezzo ATL di 0.01482709 USD.
Qual è il volume di trading di KIGU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per KIGU è -- USD.
KIGU salirà quest'anno?
KIGU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di KIGU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:42:38 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di KIGU (KIGU)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,353.37

$3,949.66

$0.05426

$7.4201

$193.97

$111,353.37

$3,949.66

$2.6012

$193.97

$0.19672

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000113

$0.074455

$0.3675

$0.3675

$0.0000000000751

$0.036537

$0.0000000000000000000171

$0.00004332

