Economia del token e analisi del prezzo di Kepithor (KEPI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Kepithor (KEPI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 116.30K $ 116.30K $ 116.30K Fornitura totale: $ 299.43M $ 299.43M $ 299.43M Fornitura circolante: $ 46.53M $ 46.53M $ 46.53M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 748.41K $ 748.41K $ 748.41K Massimo storico: $ 0.00475245 $ 0.00475245 $ 0.00475245 Minimo storico: $ 0.00150493 $ 0.00150493 $ 0.00150493 Prezzo attuale: $ 0.0024995 $ 0.0024995 $ 0.0024995