Economia del token e analisi del prezzo di KEK (KEKE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per KEK (KEKE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 564.22K $ 564.22K $ 564.22K Fornitura totale: $ 77.78T $ 77.78T $ 77.78T Fornitura circolante: $ 76.44T $ 76.44T $ 76.44T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 574.12K $ 574.12K $ 574.12K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0