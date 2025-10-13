Economia del token e analisi del prezzo di Kai Ken (KAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Kai Ken (KAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 576.55K $ 576.55K $ 576.55K Fornitura totale: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Fornitura circolante: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 576.55K $ 576.55K $ 576.55K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0