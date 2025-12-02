Economia del token e analisi del prezzo di JOOCE (JOOCE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per JOOCE (JOOCE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 87.90K $ 87.90K $ 87.90K Fornitura totale: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Fornitura circolante: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 600.82K $ 600.82K $ 600.82K Massimo storico: $ 0.00009515 $ 0.00009515 $ 0.00009515 Minimo storico: $ 0.00002737 $ 0.00002737 $ 0.00002737 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0