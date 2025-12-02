Economia del token e analisi del prezzo di JOKE (JOKE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per JOKE (JOKE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.82M $ 8.82M $ 8.82M Massimo storico: $ 0.01210796 $ 0.01210796 $ 0.01210796 Minimo storico: $ 0.00843962 $ 0.00843962 $ 0.00843962 Prezzo attuale: $ 0.00881758 $ 0.00881758 $ 0.00881758