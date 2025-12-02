Economia del token e analisi del prezzo di Jefe (JEFE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Jefe (JEFE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.18K $ 10.18K $ 10.18K Fornitura totale: $ 988.53M $ 988.53M $ 988.53M Fornitura circolante: $ 988.53M $ 988.53M $ 988.53M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.18K $ 10.18K $ 10.18K Massimo storico: $ 0.00012932 $ 0.00012932 $ 0.00012932 Minimo storico: $ 0.00001005 $ 0.00001005 $ 0.00001005 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0