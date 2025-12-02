Economia del token e analisi del prezzo di Janitor (JANITOR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Janitor (JANITOR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 304.06K $ 304.06K $ 304.06K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 337.85K $ 337.85K $ 337.85K Massimo storico: $ 0.01646713 $ 0.01646713 $ 0.01646713 Minimo storico: $ 0.00030588 $ 0.00030588 $ 0.00030588 Prezzo attuale: $ 0.00033726 $ 0.00033726 $ 0.00033726