Economia del token e analisi del prezzo di Jambo (J)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Jambo (J), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 161.01M $ 161.01M $ 161.01M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 37.97M $ 37.97M $ 37.97M Massimo storico: $ 0.910484 $ 0.910484 $ 0.910484 Minimo storico: $ 0.03460875 $ 0.03460875 $ 0.03460875 Prezzo attuale: $ 0.03799359 $ 0.03799359 $ 0.03799359