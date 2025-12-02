Economia del token e analisi del prezzo di IPPY (IPPY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per IPPY (IPPY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 91.47K $ 91.47K $ 91.47K Fornitura totale: $ 991.19M $ 991.19M $ 991.19M Fornitura circolante: $ 991.19M $ 991.19M $ 991.19M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 91.47K $ 91.47K $ 91.47K Massimo storico: $ 0.00602956 $ 0.00602956 $ 0.00602956 Minimo storico: $ 0.00009228 $ 0.00009228 $ 0.00009228 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0