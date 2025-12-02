Economia del token e analisi del prezzo di Invariant (INVT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Invariant (INVT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 41.78K $ 41.78K $ 41.78K Fornitura totale: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Fornitura circolante: $ 39.56M $ 39.56M $ 39.56M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 190.06K $ 190.06K $ 190.06K Massimo storico: $ 0.00238396 $ 0.00238396 $ 0.00238396 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00107021 $ 0.00107021 $ 0.00107021