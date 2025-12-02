Economia del token e analisi del prezzo di infraX (INFRA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per infraX (INFRA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 289.34K $ 289.34K $ 289.34K Fornitura totale: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Fornitura circolante: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 289.34K $ 289.34K $ 289.34K Massimo storico: $ 45.71 $ 45.71 $ 45.71 Minimo storico: $ 0.209532 $ 0.209532 $ 0.209532 Prezzo attuale: $ 0.289028 $ 0.289028 $ 0.289028