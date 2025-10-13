Economia del token di Inbox (INBOX)
TweetDM is a platform that combines inbox management and CRM features tailored specifically for X (formerly Twitter). It enables users to manage their direct messages, organize conversations using a pipeline system, and collaborate on shared inboxes across teams. In addition to inbox tools, TweetDM offers a prospecting database, profile scraping features, and outreach automation capabilities designed to streamline relationship management and sales workflows on X. The platform is used by creators, founders, and operators seeking to convert conversations into business opportunities more efficiently.
Economia del token di Inbox (INBOX): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Inbox (INBOX) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token INBOX che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token INBOX possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di INBOX, esplora il prezzo in tempo reale del token INBOX!
