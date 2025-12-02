Economia del token e analisi del prezzo di Idle Network (IDLE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Idle Network (IDLE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 545.07K $ 545.07K $ 545.07K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 74.30M $ 74.30M $ 74.30M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 733.57K $ 733.57K $ 733.57K Massimo storico: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Minimo storico: $ 0.00144241 $ 0.00144241 $ 0.00144241 Prezzo attuale: $ 0.00733572 $ 0.00733572 $ 0.00733572