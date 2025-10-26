Il prezzo in tempo reale di Identified Flying Objects oggi è 0.00001047 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi IFO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di IFO su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Identified Flying Objects oggi è 0.00001047 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi IFO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di IFO su MEXC ora.

Maggiori informazioni su IFO

Informazioni sul prezzo di IFO

Sito web ufficiale di IFO

Economia del token di IFO

Previsioni del prezzo di IFO

Prezzo di Identified Flying Objects (IFO)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in IFO:

--
----
-0.50%1D
I dati di questi token provengono da terze parti.
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Identified Flying Objects (IFO)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:50:04 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Identified Flying Objects (IFO) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00001036
$ 0.00001036
Min sulle 24h
$ 0.00001053
$ 0.00001053
Max sulle 24h

$ 0.00001036
$ 0.00001036

$ 0.00001053
$ 0.00001053

$ 0.00032977
$ 0.00032977

$ 0.00001013
$ 0.00001013

+0.03%

-0.55%

-5.49%

-5.49%

Il prezzo in tempo reale di Identified Flying Objects (IFO) è $0.00001047. Nelle ultime 24 ore, IFO ha oscillato tra un minimo di $ 0.00001036 e un massimo di $ 0.00001053, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di IFO è $ 0.00032977, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00001013.

In termini di performance a breve termine, IFO è variato del +0.03% nell'ultima ora, del -0.55% nelle 24 ore e del -5.49% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Identified Flying Objects (IFO)

$ 10.47K
$ 10.47K

--
----

$ 10.47K
$ 10.47K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Identified Flying Objects è $ 10.47K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di IFO è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 10.47K.

Cronologia dei prezzi di Identified Flying Objects (IFO) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Identified Flying Objects a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Identified Flying Objects in USD è stata di $ -0.0000089635.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Identified Flying Objects in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Identified Flying Objects in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.55%
30 giorni$ -0.0000089635-85.61%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Identified Flying Objects (IFO)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Identified Flying Objects (USD)

Quanto varrà Identified Flying Objects (IFO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Identified Flying Objects (IFO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Identified Flying Objects.

Controlla subito la previsione del prezzo di Identified Flying Objects!

IFO in valute locali

Economia del token di Identified Flying Objects (IFO)

Comprendere l'economia del token di Identified Flying Objects (IFO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token IFO!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Identified Flying Objects (IFO)

Quanto vale oggi Identified Flying Objects (IFO)?
Il prezzo in tempo reale di IFO in USD è 0.00001047 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da IFO in USD?
Il prezzo attuale di IFO in USD è $ 0.00001047. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Identified Flying Objects?
La capitalizzazione di mercato per IFO è $ 10.47K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di IFO?
La fornitura circolante di IFO è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di IFO?
IFO ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00032977 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di IFO?
IFO ha visto un prezzo ATL di 0.00001013 USD.
Qual è il volume di trading di IFO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per IFO è -- USD.
IFO salirà quest'anno?
IFO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di IFO per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:50:04 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Identified Flying Objects (IFO)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,568.11

$3,954.19

$0.05805

$7.1134

$194.01

$111,568.11

$3,954.19

$2.5950

$194.01

$0.19666

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000118

$0.061668

$0.4477

$0.4477

$0.0000000000774

$0.0000000000000000000179

$0.037556

$0.00004219

