Economia del token e analisi del prezzo di Hyve (HYVE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Hyve (HYVE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 236.87K $ 236.87K $ 236.87K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 76.27M $ 76.27M $ 76.27M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 310.56K $ 310.56K $ 310.56K Massimo storico: $ 0.756865 $ 0.756865 $ 0.756865 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00244215 $ 0.00244215 $ 0.00244215