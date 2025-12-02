Economia del token e analisi del prezzo di Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Hyperwave HYPE (HWHYPE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Fornitura totale: $ 151.40K $ 151.40K $ 151.40K Fornitura circolante: $ 151.40K $ 151.40K $ 151.40K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Massimo storico: $ 59.58 $ 59.58 $ 59.58 Minimo storico: $ 29.87 $ 29.87 $ 29.87 Prezzo attuale: $ 29.99 $ 29.99 $ 29.99