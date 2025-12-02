Economia del token e analisi del prezzo di Hydrex (HYDX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Hydrex (HYDX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Fornitura totale: $ 47.47M $ 47.47M $ 47.47M Fornitura circolante: $ 25.55M $ 25.55M $ 25.55M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Massimo storico: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Minimo storico: $ 0.127003 $ 0.127003 $ 0.127003 Prezzo attuale: $ 0.169841 $ 0.169841 $ 0.169841