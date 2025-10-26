Il prezzo in tempo reale di HAMZ oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HAMZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HAMZ su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di HAMZ oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HAMZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HAMZ su MEXC ora.

Prezzo di HAMZ (HAMZ)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in HAMZ:

--
----
+0.20%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti.
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di HAMZ (HAMZ)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 11:03:09 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di HAMZ (HAMZ) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.77%

-2.50%

-2.50%

Il prezzo in tempo reale di HAMZ (HAMZ) è --. Nelle ultime 24 ore, HAMZ ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HAMZ è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, HAMZ è variato del 0.00% nell'ultima ora, del +0.77% nelle 24 ore e del -2.50% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di HAMZ (HAMZ)

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

--
----

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

999.94M
999.94M 999.94M

999,936,141.691111
999,936,141.691111 999,936,141.691111

L'attuale capitalizzazione di mercato di HAMZ è $ 8.58K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di HAMZ è 999.94M, con una fornitura totale di 999936141.691111. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.58K.

Cronologia dei prezzi di HAMZ (HAMZ) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di HAMZ a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di HAMZ in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di HAMZ in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di HAMZ in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.77%
30 giorni$ 0-9.85%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è HAMZ (HAMZ)

Hamster Racing meets blockchain: live betting, automated payouts, and real-time race updates on Solana.

$HAMZ is a Solana-based cryptoasset inspired by hamster racing, combining live betting with on-chain transparency. Users can place quick bets, track active wagers, and receive automatic payouts through smart contracts. The platform streams live races, posts automated updates to X, and offers Multi-Hamster View for simultaneous events. With low-cost, fast Solana transactions, HAMZ delivers interactive entertainment, transparent betting, and future holder rewards.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa HAMZ (HAMZ)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di HAMZ (USD)

Quanto varrà HAMZ (HAMZ) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset HAMZ (HAMZ) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per HAMZ.

Controlla subito la previsione del prezzo di HAMZ!

HAMZ in valute locali

Economia del token di HAMZ (HAMZ)

Comprendere l'economia del token di HAMZ (HAMZ) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HAMZ!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a HAMZ (HAMZ)

Quanto vale oggi HAMZ (HAMZ)?
Il prezzo in tempo reale di HAMZ in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HAMZ in USD?
Il prezzo attuale di HAMZ in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di HAMZ?
La capitalizzazione di mercato per HAMZ è $ 8.58K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HAMZ?
La fornitura circolante di HAMZ è 999.94M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HAMZ?
HAMZ ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HAMZ?
HAMZ ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di HAMZ?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HAMZ è -- USD.
HAMZ salirà quest'anno?
HAMZ potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HAMZ per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 11:03:09 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di HAMZ (HAMZ)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

