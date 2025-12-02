Economia del token e analisi del prezzo di haHYPE (HAHYPE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per haHYPE (HAHYPE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Fornitura totale: $ 117.87K $ 117.87K $ 117.87K Fornitura circolante: $ 117.87K $ 117.87K $ 117.87K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Massimo storico: $ 59.84 $ 59.84 $ 59.84 Minimo storico: $ 14.81 $ 14.81 $ 14.81 Prezzo attuale: $ 30.03 $ 30.03 $ 30.03