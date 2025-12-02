Economia del token e analisi del prezzo di GUSD (GUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GUSD (GUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 149.53M $ 149.53M $ 149.53M Fornitura totale: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Fornitura circolante: $ 149.79M $ 149.79M $ 149.79M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 319.45M $ 319.45M $ 319.45M Massimo storico: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Minimo storico: $ 0.98989 $ 0.98989 $ 0.98989 Prezzo attuale: $ 0.999647 $ 0.999647 $ 0.999647