Economia del token e analisi del prezzo di GOTM (GOTM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GOTM (GOTM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 254.19K $ 254.19K $ 254.19K Fornitura totale: $ 967.88M $ 967.88M $ 967.88M Fornitura circolante: $ 164.70M $ 164.70M $ 164.70M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Massimo storico: $ 0.00423586 $ 0.00423586 $ 0.00423586 Minimo storico: $ 0.00153091 $ 0.00153091 $ 0.00153091 Prezzo attuale: $ 0.00154382 $ 0.00154382 $ 0.00154382