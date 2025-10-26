Il prezzo in tempo reale di gooncoin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GOONCOIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GOONCOIN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di gooncoin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GOONCOIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GOONCOIN su MEXC ora.

Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:46:56 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di gooncoin (GOONCOIN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0017408
$ 0.0017408$ 0.0017408

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.07%

-2.09%

-2.09%

Il prezzo in tempo reale di gooncoin (GOONCOIN) è --. Nelle ultime 24 ore, GOONCOIN ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GOONCOIN è $ 0.0017408, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, GOONCOIN è variato del -0.00% nell'ultima ora, del -0.07% nelle 24 ore e del -2.09% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di gooncoin (GOONCOIN)

$ 15.62K
$ 15.62K$ 15.62K

--
----

$ 15.62K
$ 15.62K$ 15.62K

996.64M
996.64M 996.64M

996,635,539.354288
996,635,539.354288 996,635,539.354288

L'attuale capitalizzazione di mercato di gooncoin è $ 15.62K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di GOONCOIN è 996.64M, con una fornitura totale di 996635539.354288. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 15.62K.

Cronologia dei prezzi di gooncoin (GOONCOIN) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di gooncoin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di gooncoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di gooncoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di gooncoin in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.07%
30 giorni$ 0-55.27%
60 giorni$ 0-97.26%
90 giorni$ 0--

Che cos'è gooncoin (GOONCOIN)

The Rise of “Goon”: Word of the Year

Every year, language evolves in ways that reflect society’s cultural trends, digital landscapes, and shared experiences. In 2025, one word has undeniably risen above all others: goon. Declared the most popular and used word of the year, “goon” has taken on a life of its own, transforming from a simple term into a viral cultural phenomenon. Its versatility, humorous undertones, and adaptability have made it a staple of online expression, particularly through the explosive rise of “gooning.”

Daily Usage and Narratives Around the Word Unlike fleeting internet slang that trends for a few weeks, “goon” has established itself as a daily part of conversations. People casually slip it into text messages, captions, and comments, often to describe someone being silly, overly invested in something, or simply vibing in a ridiculous way. The narratives around “gooning” are fluid and flexible—sometimes playful, sometimes satirical, and often used to exaggerate behavior in a way that feels universally relatable. This adaptability has been central to its staying power.

The Social Media Explosion “Gooning” has spread across all major social platforms, but it has particularly flourished on TikTok and Instagram. On TikTok, creators have built entire trends and skits around the word, using it as both a punchline and an identity. Whether it’s a teenager joking about “gooning” too hard over a video game, or a comedic skit portraying a “goon mindset,” the word’s humorous charm makes content instantly shareable. Instagram memes and reels often use the term in captions and overlays, amplifying its visibility and embedding it into the digital zeitgeist. The sheer volume of “goon” content ensures that even casual users encounter it daily, further fueling its popularity.

Virality and Meme Culture The viral nature of “gooning” is tied directly to meme culture. The word is short, punchy, and adaptable—perfect qualities for rapid online circulation. Memes using “goon” thrive because they can be absurd, self-deprecating, or layered with irony, aligning with the internet’s evolving humor style. The spread of these memes across platforms like Twitter, Reddit, and Discord has created a reinforcing cycle: the more people see “goon,” the more they use it, and the more it embeds itself into mainstream conversation. In essence, “gooning” became viral not through a single event, but through the cumulative momentum of countless micro-trends.

Cultural Symbolism of “Goon” What makes “goon” particularly fascinating is its symbolic role in digital culture. It represents a break from seriousness—a way to acknowledge absurdity in everyday life. Calling someone a “goon” or admitting to “gooning” is not meant as an insult but as a badge of comedic self-awareness. In a world often oversaturated with polished influencer content and curated perfection, “goon” stands out as refreshingly raw and unfiltered. It embraces the ridiculous, allowing people to laugh at themselves and their obsessions.

Conclusion The rise of “goon” and the viral phenomenon of “gooning” illustrate how language adapts to the rhythms of online culture. What began as slang has now become a defining word of the year, shaping how people communicate, joke, and even self-identify. Its omnipresence across TikTok, Instagram, and beyond proves that “goon” is not just a passing trend but a cultural marker of this digital moment. In 2025, to goon is to belong to a shared narrative of humor, irony, and viral creativity—and it shows no sign of slowing down.

Previsione del prezzo di gooncoin (USD)

Quanto varrà gooncoin (GOONCOIN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset gooncoin (GOONCOIN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per gooncoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di gooncoin!

GOONCOIN in valute locali

Economia del token di gooncoin (GOONCOIN)

Comprendere l'economia del token di gooncoin (GOONCOIN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GOONCOIN!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a gooncoin (GOONCOIN)

Quanto vale oggi gooncoin (GOONCOIN)?
Il prezzo in tempo reale di GOONCOIN in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GOONCOIN in USD?
Il prezzo attuale di GOONCOIN in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di gooncoin?
La capitalizzazione di mercato per GOONCOIN è $ 15.62K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GOONCOIN?
La fornitura circolante di GOONCOIN è 996.64M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GOONCOIN?
GOONCOIN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0017408 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GOONCOIN?
GOONCOIN ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di GOONCOIN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GOONCOIN è -- USD.
GOONCOIN salirà quest'anno?
GOONCOIN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GOONCOIN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:46:56 (UTC+8)

