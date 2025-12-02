Economia del token e analisi del prezzo di Game7 (G7)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Game7 (G7), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 117.40K $ 117.40K $ 117.40K Fornitura totale: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Fornitura circolante: $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 519.29K $ 519.29K $ 519.29K Massimo storico: $ 0.02317852 $ 0.02317852 $ 0.02317852 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0