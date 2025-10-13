Economia del token e analisi del prezzo di fxhash (FXH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per fxhash (FXH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Massimo storico: $ 0.03486908 $ 0.03486908 $ 0.03486908 Minimo storico: $ 0.00382405 $ 0.00382405 $ 0.00382405 Prezzo attuale: $ 0.00869628 $ 0.00869628 $ 0.00869628