Economia del token e analisi del prezzo di FVIX (FVIX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per FVIX (FVIX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 492.05K $ 492.05K $ 492.05K Fornitura totale: $ 15.04K $ 15.04K $ 15.04K Fornitura circolante: $ 15.04K $ 15.04K $ 15.04K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 493.57K $ 493.57K $ 493.57K Massimo storico: $ 95.98 $ 95.98 $ 95.98 Minimo storico: $ 18.95 $ 18.95 $ 18.95 Prezzo attuale: $ 32.82 $ 32.82 $ 32.82