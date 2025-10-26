Prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)
--
-0.14%
-6.42%
-6.42%
Il prezzo in tempo reale di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) è --. Nelle ultime 24 ore, FUUU ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FUUU è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, FUUU è variato del -- nell'ultima ora, del -0.14% nelle 24 ore e del -6.42% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di FUUUUUUUUUUUUUU è $ 13.40K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di FUUU è 997.89M, con una fornitura totale di 997889426.541643. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 13.40K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-0.14%
|30 giorni
|$ 0
|-54.19%
|60 giorni
|$ 0
|--
|90 giorni
|$ 0
|--
$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.
The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.
Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.
The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.
From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.
Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial
MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!
Quanto varrà FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per FUUUUUUUUUUUUUU.
Controlla subito la previsione del prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU!
Comprendere l'economia del token di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FUUU!
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-25 15:47:08
|Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
|10-25 13:34:16
|Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
|10-25 06:10:28
|Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
|10-24 21:49:00
|Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
|10-23 22:32:48
|Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
|10-23 15:34:02
|Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Le principali aumenti di criptovalute di oggi
HODL
HODL
+1,579.20%
OMNILABS
OMNILABS
+68.98%
Pippin
PIPPIN
+52.33%
QBOT AI TRADING
QBOT
+52.72%
Truvia
TRUVIA
+33.18%