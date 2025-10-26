Il prezzo in tempo reale di FUUUUUUUUUUUUUU oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FUUU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FUUU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di FUUUUUUUUUUUUUU oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FUUU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FUUU su MEXC ora.

Prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FUUU:

-0.10%1D
I dati di questi token provengono da terze parti.
Grafico dei prezzi in tempo reale di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:45:27 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.14%

-6.42%

-6.42%

Il prezzo in tempo reale di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) è --. Nelle ultime 24 ore, FUUU ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FUUU è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, FUUU è variato del -- nell'ultima ora, del -0.14% nelle 24 ore e del -6.42% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$ 13.40K
$ 13.40K

--
----

$ 13.40K
$ 13.40K

997.89M
997.89M

997,889,426.541643
997,889,426.541643

L'attuale capitalizzazione di mercato di FUUUUUUUUUUUUUU è $ 13.40K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di FUUU è 997.89M, con una fornitura totale di 997889426.541643. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 13.40K.

Cronologia dei prezzi di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.14%
30 giorni$ 0-54.19%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU (USD)

Quanto varrà FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per FUUUUUUUUUUUUUU.

Controlla subito la previsione del prezzo di FUUUUUUUUUUUUUU!

FUUU in valute locali

Economia del token di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Comprendere l'economia del token di FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FUUU!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Quanto vale oggi FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)?
Il prezzo in tempo reale di FUUU in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FUUU in USD?
Il prezzo attuale di FUUU in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di FUUUUUUUUUUUUUU?
La capitalizzazione di mercato per FUUU è $ 13.40K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FUUU?
La fornitura circolante di FUUU è 997.89M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FUUU?
FUUU ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FUUU?
FUUU ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di FUUU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FUUU è -- USD.
FUUU salirà quest'anno?
FUUU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FUUU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:45:27 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

