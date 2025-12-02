Economia del token e analisi del prezzo di Function FBTC (FBTC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Function FBTC (FBTC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 984.09M $ 984.09M $ 984.09M Fornitura totale: $ 11.75K $ 11.75K $ 11.75K Fornitura circolante: $ 11.75K $ 11.75K $ 11.75K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 984.09M $ 984.09M $ 984.09M Massimo storico: $ 127,954 $ 127,954 $ 127,954 Minimo storico: $ 11,469.83 $ 11,469.83 $ 11,469.83 Prezzo attuale: $ 83,875 $ 83,875 $ 83,875