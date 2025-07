Comprendere l'economia del token di FourCoin (FOUR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Il limite massimo di quanti token FOUR possono esistere in totale.

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Numero massimo di token FOUR che sono stati o saranno mai creati.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di FOUR, esplora il prezzo in tempo reale del token FOUR!