Economia del token e analisi del prezzo di Forge3 (FORGE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Forge3 (FORGE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.66K $ 10.66K $ 10.66K Fornitura totale: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Fornitura circolante: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.66K $ 10.66K $ 10.66K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0