Economia del token e analisi del prezzo di Flo (FLO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Flo (FLO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 75.98K $ 75.98K $ 75.98K Fornitura totale: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Fornitura circolante: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 84.42K $ 84.42K $ 84.42K Massimo storico: $ 0.232678 $ 0.232678 $ 0.232678 Minimo storico: $ 0.0084005 $ 0.0084005 $ 0.0084005 Prezzo attuale: $ 0.0084213 $ 0.0084213 $ 0.0084213