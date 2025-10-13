Economia del token e analisi del prezzo di Flipr (FLIPR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Flipr (FLIPR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Fornitura totale: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Fornitura circolante: $ 699.64M $ 699.64M $ 699.64M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M Massimo storico: $ 0.02803878 $ 0.02803878 $ 0.02803878 Minimo storico: $ 0.00162795 $ 0.00162795 $ 0.00162795 Prezzo attuale: $ 0.00647144 $ 0.00647144 $ 0.00647144