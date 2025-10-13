Economia del token di Flipr (FLIPR)
Flipr is the first Polymarket and Kalshi trading bot built for X. It lets users place bets on Polymarket & Kalshi using natural language, simply by tweeting or replying to posts that include a market link. Flipr focuses on social trading, each trade is public, allowing others to counter or follow the position. Users interact through smart accounts on Polygon with gas sponsored by Flipr. The goal is to make prediction markets more accessible, social, and native to the timeline.
Economia del token di Flipr (FLIPR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Flipr (FLIPR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token FLIPR che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token FLIPR possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di FLIPR, esplora il prezzo in tempo reale del token FLIPR!
