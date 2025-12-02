Economia del token e analisi del prezzo di FLIPN (FPN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per FLIPN (FPN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 109.63K $ 109.63K $ 109.63K Fornitura totale: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Fornitura circolante: $ 494.13M $ 494.13M $ 494.13M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 110.93K $ 110.93K $ 110.93K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00022184 $ 0.00022184 $ 0.00022184