Economia del token e analisi del prezzo di FireChicken (FCKN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per FireChicken (FCKN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 189.62K $ 189.62K $ 189.62K Fornitura totale: $ 985.60M $ 985.60M $ 985.60M Fornitura circolante: $ 985.60M $ 985.60M $ 985.60M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 189.62K $ 189.62K $ 189.62K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00019238 $ 0.00019238 $ 0.00019238